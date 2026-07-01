Kaffrine : le parquet requiert 10 ans de prison contre deux présumés violeurs

Le procureur de la Chambre criminelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Kaffrine (centre) a requis, mardi 30 juin 2026, une peine de dix ans de prison contre deux individus accusés de viol. Ces deux affaires ont été mises en délibéré pour le 28 juillet prochain.
Pour le premier cas, les faits remontent en 2025. Il est accusé de viol présumé sur une femme âgée d’une trentaine d’années.
La deuxième affaire vise un jeune enseignant en langue arabe dans un village de la région de Kaffrine. Agé de trente ans, il est lui aussi accusé de viol sur une fille âgée de 17 ans. La victime aurait déclaré que le mis en cause l’avait contrainte à entretenir avec lui des rapports sexuels quand elle a tenté de récupérer son téléphone portable qu’il avait confisqué.
D'après l'APS, les avocats de la défense auraient contestés les faits.
Pour le premier cas, les faits remontent en 2025. Il est accusé de viol présumé sur une femme âgée d’une trentaine d’années.
La deuxième affaire vise un jeune enseignant en langue arabe dans un village de la région de Kaffrine. Agé de trente ans, il est lui aussi accusé de viol sur une fille âgée de 17 ans. La victime aurait déclaré que le mis en cause l’avait contrainte à entretenir avec lui des rapports sexuels quand elle a tenté de récupérer son téléphone portable qu’il avait confisqué.
D'après l'APS, les avocats de la défense auraient contestés les faits.
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