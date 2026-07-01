Mondial 2026: Manuel Neuer livre son message d'adieu et donne les raisons de son retour au sein de la Mannschaft

Après l'élimination en Coupe du monde contre le Paraguay, le gardien allemand Manuel Neuer a pris sa retraite internationale. Dans un message sur ses réseaux sociaux, ce mercredi 1er juillet, il revient sur la situation et assure rappelle sa fierté d’avoir joué pour l’Allemagne.



"Ce fut toujours un honneur pour moi", a écrit Manuel Neuer dans son message d’adieu à la sélection après la Coupe du monde 2026. Le gardien de 40 ans n’a pas caché aussi sa "déception" suite à l’élimination précoce de la Mannschaft. L’Allemagne a été sortie dès les 16es de finale par le Paraguay aux tirs au but, un résultat "extrêmement décourageant" pour le capitaine. "Nous sommes clairement restés en deçà des attentes et nous aurions dû aller plus loin dans ce tournoi", reconnaît-il.



Pour cette dernière campagne mondiale, sa quatrième, Neuer avait fait le choix de revenir "en toute conscience". Porter le maillot restait pour lui une "profonde fierté". Avec son expérience, il soutient qu’il avait voulu "soutenir au mieux les jeunes joueurs, sur le terrain comme en dehors, et aider le football allemand". Malgré "cette fin amère", il assure ne pas regretter "une seconde cette décision".



Le portier a conclu sur une note de reconnaissance envers les supporters : "Ma déception est indescriptible, mais il reste une grande gratitude. Merci pour votre soutien au fil des années et lors de ce tournoi".



Pour rappel, Manuel Neuer avait annoncé une première fois sa retraite internationale le 21 août 2024, quelques semaines après l'Euro 2024. Il est ensuite revenu sur sa décision en mai 2026 pour disputer la Coupe du monde, avant de prendre sa retraite définitive le 30 juin 2026.