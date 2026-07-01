Mondial 2026 : «Nous avons 100% de chances pour battre l’Argentine» (José Maria Neves, président du Cap-Vert)

L'Argentine de Lionel Messi et le Cap-Vert s'affronteront, vendredi 3 juillet 2026, à 22h00 (GMT), lors des seizièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026. José Maria Neves, président du Cap-Vert, croit que son pays à des chances de remporter le match, dans des propos rapportés par le média Le Meilleur du Football.



«Nous avons 100% de chances pour battre l’Argentine. Nous sommes allés à cette Coupe du Monde pour écrire notre propre destin, c'est-à-dire affronter les champions. Je pense qu'on peut battre l'Argentine 1-0. Nous jouons pour gagner», a dit le chef d’Etat.



José Maria Neves a aussi estimé que «quand les attentes sont faibles vis-à-vis d’une équipe, et si cette équipe a la volonté de gagner, c’est possible», en référence au fait que le groupe de l’Argentine (champion du monde en titre) est ultra-favori dans ce match. «Un petit pays comme le Cap-Vert devrait s’efforcer de toujours agir ainsi : surprendre sans cesse les gens», a-t-il conclu.



Pour rappel, le Cap-Vert occupe la 64e place du classement mondial FIFA, alors qu’il dispute sa première participation historique à un Mondial. Au même moment, à la date du 11 juin, l’Argentine (désormais deuxième) occupait la première place du classement FIFA.