​Kolda : le Cadre de vie organise une mobilisation citoyenne pour embellir l’entrée du CRFPE

La devanture du Centre Régional de Formation des Personnels de l’Éducation (CRFPE), ex-École normale régionale William Ponty de Kolda, connaît un nouveau visage grâce à une initiative citoyenne portée par le service départemental du Cadre de vie. L’activité a consisté en la réalisation de bancs écologiques et l’aménagement d’espaces fleuris afin d’offrir aux populations du quartier Saré Kémo un cadre attractif et propice à l’épanouissement.



Selon Amadou Diallo, délégué départemental du Cadre de vie de Kolda, cette action s’inscrit dans une dynamique d’amélioration de l’environnement urbain et de valorisation des espaces publics. « Embellir Saré Kémo va forcément refléter la ville de Kolda, compte tenu du fait que ce quartier se situe à l’entrée de la ville », a-t-il indiqué.



Le responsable du Cadre de vie a profité de cette occasion pour lancer un appel à la jeunesse afin qu’elle veille à la préservation des espaces verts et des aménagements réalisés. Pour lui, l’engagement citoyen demeure un levier essentiel pour maintenir un environnement sain et accueillant.



Dans la même dynamique, le coordinateur de la Jeunesse active de Kolda, El Hadji Modou Ndiaye, a invité les jeunes à s’impliquer davantage dans ce type d’initiatives dans leurs quartiers respectifs. Il estime que la participation de tous est indispensable pour faire de Kolda une ville belle, propre et attrayante.



Cette mobilisation citoyenne bénéficie de l’appui du Forum civil de Kolda à travers son projet « Jeunesse active : impulser la participation des jeunes dans la ville de Kolda ». Ce projet est financé par la mairie de Barcelone et mis en œuvre par un consortium composé du Forum civil de Kolda et de l’Association Guné.



À travers cette initiative, les acteurs engagés espèrent susciter une prise de conscience collective sur l’importance de la protection de l’environnement et de l’embellissement du cadre de vie, tout en renforçant l’implication des jeunes dans le développement local.