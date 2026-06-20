Visite du chef de l'Etat à Diamniadio : Bassirou Diomaye Faye lance les travaux de la gare de Sébikotane et une usine textile

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué ce samedi une visite de terrain dans la zone de Diamniadio, ponctuée par trois étapes majeures. Il a d'abord parcouru le trajet du Train Express Régional (TER) jusqu'à l'aéroport, en empruntant le nouveau tronçon Diamniadio – AIBD, dont la mise en service approche. Il a ensuite procédé au lancement des travaux de la gare de Sébikotane, avant d'inaugurer l'usine AVCI Global Industrie à Diamniadio.



Selon la Présidence du Sénégal, ces trois étapes répondent à une même logique de travail, celle d'une « économie qui produit, transforme et crée de l'emploi sur son propre sol ».



La gare de Sébikotane, dont les travaux viennent d'être lancés, est née d'une demande exprimée par les habitants. « Gouverner, c'est savoir infléchir un plan lorsqu'un territoire exprime une aspiration juste », souligne la Présidence.



Conçue comme un pôle multimodal reliant train, bus et taxis, elle a été dessinée par un cabinet d'architecture sénégalais. Objectif : faciliter les déplacements quotidiens et désenclaver une commune en pleine croissance.



À Diamniadio, l'inauguration de l'usine AVCI Global Industrie marque le retour d'un savoir-faire textile que le Sénégal avait failli perdre. Là où le pays exportait auparavant son coton brut, une partie de la transformation se fera désormais localement. Le projet prévoit la création de deux cents emplois, majoritairement destinés à des femmes et des jeunes, ainsi qu'un transfert de compétences appelé à rester durablement au Sénégal.



« Le chemin reste exigeant, mais c'est par ces réalisations concrètes, l'une après l'autre, que se construit une économie plus souveraine, au service de toutes les régions du pays », conclut la Présidence.