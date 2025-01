​Kounoune : la Sûreté urbaine démantèle un réseau de trafic, plus de 368 millions de FCFA de faux billets saisis

La Sûreté urbaine (SU) a réalisé une importante saisie en démantelant un réseau de trafic de faux billets à Kounoune, dans le département de Rufisque. Les policiers ont mis la main sur 5 800 coupures en dollars, équivalant à 368,300 millions de francs CFA, selon des informations exclusives obtenues par Seneweb.



L’enquête a été déclenchée après que le commissaire Ismaïla Goudiaby a reçu des informations faisant état d’une activité criminelle dans la localité. Agissant sous la supervision du commissaire divisionnaire Mamadou Tendeng, les éléments de la Sûreté urbaine ont effectué une descente le 31 décembre dernier.



Lors de cette opération, le commerçant M. Ndong a été arrêté. Une perquisition menée à son domicile a permis de découvrir les billets contrefaits en dollars. Les premiers éléments de l’enquête indiquent que le sieur Ndong opérait au sein d’un réseau structuré, impliquant des complices.



Déféré au tribunal de grande instance de Rufisque le jeudi 2 janvier 2025, le mis en cause est poursuivi pour " association de malfaiteurs, tentative de contrefaçon et falsification de signes monétaires ayant cours légal au Sénégal et à l’étranger."