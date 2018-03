​L'actrice de «Sex and the City» Cynthia Nixon candidate pour devenir Gouverneur de l'Etat de New York

Primaires démocrates. Elle pourrait devenir la première femme gouverneure de l'Etat de New York. Cynthia Nixon, interprète de Miranda Hobbes dans la série Sex and the city, a annoncé hier sa candidature aux primaires démocrates du 13 septembre dans une vidéo publiée sur son compte Twitter. Mariée depuis 2012 à une militante pour les droits homosexuels, Cynthia Nixon (photo AFP), âgée de 51 ans, espère incarner une politique plus proche du peuple face au sortant Andrew Cuomo, 60 ans, un vétéran de la politique en poste depuis 2011. «J'aime New York, mais nos responsables nous ont laissé tomber, nous sommes maintenant l'Etat le plus inégalitaire du pays», déclare l'actrice dans sa vidéo, dénonçant le fossé grandissant entre les riches et les pauvres au sein de l'Etat, bastion démocrate.



Sur sa page d'appels à contribution pour sa campagne, l'actrice, très engagée pour la promotion de l'éducation publique, reprend aussi certains principes portés par Bernie Sanders lors de l'élection présidentielle 2016 : elle refuse notamment toute contribution de grande entreprise. La candidate semble avoir le soutien du maire démocrate de New York, Bill de Blasio, dont les relations sont extrêmement tendues avec l'actuel gouverneur de l'Etat. La compagne de Cynthia Nixon, Christine Marinoni, travaillait d'ailleurs jusqu'à récemment pour la mairie de New York. Interrogé dimanche à ce sujet, le maire a néanmoins démenti «toute implication» dans sa campagne - avant de dénoncer le «statu quo» incarné par Andrew Cuomo.



