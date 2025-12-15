Hong Kong: Jimmy Lai, figure du camp pro-démocratie, condamné au nom de la sécurité nationale

Jimmy Lai a été reconnu coupable d’un chef d’accusation de sédition et de deux chefs d’accusation de collusion avec l’étranger. Ces deux derniers s’appuient sur la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin après les vastes manifestations pro-démocratie, parfois violentes, qui ont secoué Hong Kong en 2019.



« Il ne fait aucun doute que [Jimmy Lai] a nourri sa rancœur et sa haine envers la RPC pendant une grande partie de sa vie d’adulte et cela apparaît dans ses articles », a déclaré la juge Esther Toh à l’audience, utilisant l’acronyme de la République populaire de Chine. Elle a ajouté qu’« il est également clair pour nous que le premier accusé, bien avant l’adoption de la loi sur la sécurité nationale, réfléchissait à la manière dont les États-Unis pourraient faire pression sur la RPC ». Resté silencieux et impassible à l’énoncé du verdict, Jimmy Lai risque la prison à perpétuité pour ces chefs d’accusation. Les peines seront prononcées ultérieurement et il pourra faire appel.



Considéré par les défenseurs des droits humains comme emblématique de l’érosion des libertés politiques à Hong Kong, son cas est devenu un sujet de discorde entre Pékin et de nombreux pays occidentaux. Le président américain Donald Trump avait appelé à sa libération lors d’une rencontre, en octobre, avec son homologue chinois Xi Jinping.



« Le gouvernement central (chinois) soutient fermement la région administrative spéciale dans la défense de la sécurité nationale conformément à la loi, et dans la répression des actes criminels qui mettent en danger la sécurité nationale », a quant à lui déclaré un porte-parole des Affaires étrangères, Guo Jiakun, à des journalistes. « La Chine exprime son vif mécontentement et son opposition ferme devant la diffamation et la calomnie éhontées auxquelles se livrent certains pays contre le système judiciaire de Hong Kong », a-t-il dit.



« Un acte de persécution honteux »

Fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily, aujourd’hui fermé, Jimmy Lai, détenteur d’un passeport britannique, est emprisonné depuis 2020. Âgé de 78 ans, il est maintenu à l’isolement, « à sa demande », selon les autorités. Il est apparu devant la cour plus mince qu’avant son incarcération.



En plus des accusations de collusion, passibles de la prison à vie, l’ancien magnat est poursuivi pour 161 « publications séditieuses », comprenant des talk-shows sur les réseaux sociaux et des éditoriaux signés de son nom. Au cours de son procès, ouvert en décembre 2023, il a plaidé non coupable, affirmant n’avoir jamais prôné le séparatisme ni la violence, et nié avoir appelé à des sanctions occidentales contre la Chine et Hong Kong.



« Cette condamnation digne d’une parodie de justice est un acte de persécution honteux », a dénoncé dans un communiqué Beh Lih Yi, directrice Asie-Pacifique du Comité de protection des journalistes. Selon elle, « la décision souligne le mépris total de Hong Kong pour la liberté de la presse, censée être protégée par la mini-Constitution de la ville ». « Ce n’est pas un individu qui a été jugé, mais la liberté de la presse elle-même, et ce verdict l’a anéantie », a ajouté le directeur général de Reporters sans frontières, Thibaut Bruttin, en appelant les démocraties à « agir ».



Le fils de Jimmy Lai réclame la libération de son père depuis Londres

Le verdict « coupable » n’est pas une surprise pour Sebastian Lai, le fils de Jimmy Lai : « La vraie surprise, c’est le manque de preuves contre lui, explique-t-il. Je suis aussi surpris par le fait que ça ait pris tant de temps. Il est en prison depuis cinq ans, à l’isolement complet. C’est de la torture. »



Le fils de Jimmy Lai, accompagné d'une équipe légale, a appelé ce lundi le gouvernement britannique à « faire plus » pour obtenir la libération de son père, qui possède la nationalité britannique, « et pour obtenir cela, le gouvernement britannique doit faire plus » et « joindre les actes à la parole », a déclaré Sebastian Lai lors d'une conférence de presse depuis Londres. L'état de santé de son père l'inquiète : « Sur l’année écoulée, il a perdu 10 kilos. Il était déjà diabétique, il a maintenant des problèmes cardiaques. Il a des infections musculaires, il perd ses ongles, ses dents se gâtent », a-t-il confié à la correspondante de RFI à Londres, Emeline Vin.



Selon lui, cette libération doit être « une condition préalable » au rapprochement du Royaume-Uni avec la Chine voulu par le Premier ministre travailliste Keir Starmer depuis son arrivée au pouvoir en juillet 2024. « Comment peut-on espérer une relation fructueuse s'ils sont incapables de mettre dans un avion un septuagénaire en si mauvaise santé pour le rapatrier chez lui ? », a insisté Sebastien Lai.



Une visite du Premier ministre britannique en Chine est prévue le mois prochain, souligne l’avocate Caiolfhionn Gallagher : « L’un des moyens de pression dont disposent le Royaume-Uni et d’autres États envers la Chine, c’est l’économie, le commerce. Tout rapprochement devrait être conditionné à la libération de ce citoyen britannique. Malheureusement, ce n’est pas la position du gouvernement britannique. »



Pour Sébastien Lai, « il n'y a rien qui incrimine » son père dans les centaines de pages du jugement rendu par la justice de Hong Kong. Le cas de son père « est un parfait exemple de la façon dont la loi sur la sécurité nationale a été façonnée et instrumentalisée contre quelqu'un qui a simplement dit des choses qui leur déplaisaient », a-t-il encore insisté.