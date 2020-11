​La Mastercard Foundation et MEDA s’associent pour renforcer la résilience des agro-entreprises au Sénégal (Publireportage)

Dans le cadre de son Programme de Rétablissement et de Résilience de la COVID-19, la Mastercard Foundation s’est associée à Mennonite Economic Development Associates (MEDA) dans le cadre d’un nouveau programme de deux ans visant à soutenir les micro, petites et moyennes entreprises (PME)

dans le secteur agroalimentaire au Sénégal.



Intitulé Initiative pour la Résilience Économique des Micro, Moyennes et Petites Entreprises(IREM), le programme aura lieu dans quatre régions du pays – Tambacounda, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, afin de protéger les chaînes de valeur agricoles et d’accroître la productivité globale des groupes d’agriculteurs au sein de ces régions.



En partenariat avec l’institution locale Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), IREM se concentrera spécifiquement sur les entreprises agroalimentaires détenues et gérées par les femmes et les jeunes afin d’accroître la productivité agricole de 19 000 producteurs dans les quatre régions. L’initiative visera également à améliorer l’accès aux systèmes d’irrigation solaire afin d’accroître le rendement et à améliorer la performance commerciale des acteurs du marché agroalimentaire, en renforçant le commerce et en augmentant leur capacité financière grâce à l’accès à des financements abordables.



En annonçant le partenariat, Dorothy Nyambi, présidente et PDG de MEDA, a déclaré : «L’agriculture est un moteur vital pour la prospérité et l’abondance et le temps est venu de construire un système alimentaire résilient. MEDA est ravie de se joindre à la MastercardFoundation dans ce partenariat afin d’offrir des interventions efficaces et très pratiques qui permettront aux femmes et aux jeunes du Sénégal de répondre à leurs besoins et de renforcer leur contribution à l’écosystème agroalimentaire du pays.»



Afin d’accroître l’accès au marché, IREM catalysera la performance des plates-formes numérisées pour les liens du marché agroalimentaire. On s’attend à ce que l’utilisation des plates-formes numériques limite les perturbations des chaînes d’approvisionnement pendant et après la pandémie de COVID-19, attire les jeunes à la production horticole et sensibilise les gens aux protocoles de sécurité de la COVID-19.



« Assurer la durabilité de la chaîne de valeur agricole contribuera grandement à protéger

les moyens de subsistance et à renforcer la résilience des acteurs de ces chaînes de valeur.

En collaboration avec MEDA, nous augmentons le soutien nécessaire et créons une voie de

rétablissement pour les entreprises agroalimentaires appartenant aux femmes et aux

jeunes au Sénégal », a commenté Nathalie Akon Gabala, responsable régionale, Afrique de

l’Ouest, centrale et du Nord de la Mastercard Foundation.



Le Ministère de l'Agriculture et de l'Équipement Rural en soutien au partenariat ajouta : «Le

projet IREM s’harmonise avec le Fonds de relance économique du plan Force COVID-19 du

gouvernement sénégalais visant à apporter un soutien direct aux secteurs les plus touchés

de l’économie, y compris l’agriculture. »



IREM fournira également des services de développement agro-industriel pour assurer des

pratiques de production écologiquement durables et la continuité des activités au sein de

l’ensemble de la chaîne de valeur au Sénégal. Dans le cadre de ce partenariat, MEDA, par

l’entremise de son Fonds de capital-risque (MRCF), co-investera avec l’initiative financière

novatrice de la Mastercard Foundation, au profit de 19 000 agriculteurs, d’organisations

agricoles locales, d’entreprises dirigées par des jeunes et des femmes et des jeunes leaders.



À propos de MEDA

Depuis 1953, MEDA (Mennonite Economic Development Associates) met en œuvre des programmes axés sur le marché à l’échelle mondiale. MEDA favorise des solutions du secteur privé innovantes et un engagement envers le progrès des communautés exclues, à faible revenu et défavorisées (y compris les femmes et les jeunes).Avec une expertise dans les domaines des systèmes de marché et des chaînes de valeur, de l’agriculture intelligente face au climat, de la finance inclusive et de l’investissement d’impact, MEDA travaille en partenariat avec des acteurs locaux privés, publics et de la société civile, pour renforcer les capacités des individus, des institutions, des communautés et des écosystèmes et contribuer ainsi à un changement systémique durable et inclusif.