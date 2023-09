​La commissaire Mame Farma Ndiaye appelle au « respect des droits des migrants »

La commissaire de police et cheffe de la division personnelle, logistique et formation de la Dpaf Mame Farma Ndiaye a souligné que la formation pour le respect des droits des migrants et la prise en compte de la dimension genre aux frontières internationales est capitale. C'est pour cette raison qu'elle dit que « la thématique est déjà intégrée dans le curricula de formation des agents de police. Néanmoins, il est important que les agents en exercice puissent bénéficier d’une formation continue »



Mame Farma Ndiaye s’exprimait à l'occasion d’une rencontre organisée lundi, par le bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest du Haut commissariat des Nations unies aux droits de l’Homme (Hcdh-Brao) à travers le Projet conjoint de protection des migrants mis en œuvre avec l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime (Onudc).



Dans le journal Libération, la commissaire a précisé « que cette activité est d’autant plus importante qu’elle intervient dans un contexte marqué par beaucoup de départs et de retour et que les droits du migrants, qu’il parte de façon régulière ou non doivent être respectés ».



Sur le plan interne, le Sénégal s'est engagé depuis plus d'une décennie dans la lutte contre la traite des personnes, en renforçant notamment son arsenal juridique avec l'adoption de la loi N 2005-06 du 1er mai 2005 relative à la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes.



Le gouvernement du Sénégal a en plus développé des stratégies au cours des dernières années pour renforcer la réponse à la migration irrégulière. Par exemple, la création en janvier 2018 de la Division de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (Dnit). Cette dernière est une entité de la Direction de la police de l'air et des frontières (Dpaf) de la police nationale, qui a pour objectif de lutter contre le trafic de migrants et la fraude de documents, entre autres.