Sénégal : après la baisse des prix, le défi de la souveraineté industrielle pour Serigne Guèye Diop

Ministre sénégalais du Commerce et de l’Industrie, Serigne Guèye Diop, très proche du Président Diomaye Faye, a été reconduit dans le nouveau gouvernement du Premier ministre Al Aminou Lô. Si cette reconduction n’est pas une grande surprise, elle marque une volonté de stabiliser et d'accélérer la transformation structurelle de l'économie sénégalaise, pilier central de la vision «Sénégal 2050».



«Notre ambition est d'industrialiser le Sénégal depuis ses territoires, de valoriser ses ressources naturelles et de bâtir un commerce moderne au service de chaque Sénégalais. Cette vision est notre boussole, et nous sommes déterminés à la concrétiser pour un Sénégal émergent et prospère», a clarifié Serigne Gueye Diop.



"En trois ans, 869 milliards FCFA sont retournés dans le panier de la ménagère"



Le vendredi 22 mai 2026, quelques heures avant le limogeage du Premier ministre Ousmane Sonko et la dissolution du gouvernement, Serigne Guèye Diop avait défendu un bilan satisfaisant, face aux députés. «Sur les trois années (depuis avril 2024), notre gouvernement a fait une baisse de prix de 869 milliards FCFA qui est retournée dans le panier de la ménagère, dans les poches des ménages. Cette réalité a soulagé toutes les familles. Je pense que cette baisse va continuer», avait-il précisé.



Dans le détail, toujours selon le ministre, une première vague de baisses (en 2024), ciblant des secteurs clés comme l'énergie, l’huile alimentaire et le ciment, avait alors représenté un effort financier de 158 milliards de francs CFA. L'exécutif a «intensifié ses mesures de soutien» en 2025. La baisse la plus importante a touché le riz, denrée de base des ménages sénégalais, dont le prix au kilo est passé de 450 à 300 francs CFA. L'enveloppe globale des allègements a atteint 342 milliards de francs CFA cette année-là. Ce montant financier a été reconduit à l'identique pour l'exercice 2026 afin de stabiliser durablement le panier de la ménagère.



Les cinq piliers stratégiques du nouveau mandat de Serigne Guèye Diop



Avec le maintien du ministre à son poste, le Sénégal engage une vaste modernisation économique axée sur la décentralisation industrielle et la souveraineté économique, à travers cinq piliers stratégiques. Ce plan prévoit la création de 30 agropoles intégrés pour valoriser la production agricole locale et de 15 zones industrielles réparties sur l'ensemble du territoire pour stimuler l'emploi régional. À Matam, un pôle industriel phosphatier intégré verra le jour afin de transformer localement les ressources brutes en produits à haute valeur ajoutée.



En parallèle, le secteur commercial devrait bénéficier d'une structuration majeure pour protéger le pouvoir d'achat. Le ministre compte aussi enrichir le réseau de distribution de plus de 50 supermarchés modernes de proximité visant à réguler les prix des produits de première nécessité. Enfin, le déploiement de 11 nouveaux services de régulation commerciale permettra de mieux encadrer les échanges, d'accompagner les opérateurs économiques et de sécuriser les consommateurs.



Si la baisse des prix des denrées alimentaires est effective sur les marchés, le gouvernement a toutefois rappelé que certains produits subventionnés pourraient subir des hausses, en fonction des contraintes budgétaires. Les autorités font notamment allusion à la guerre au Moyen-Orient, dont l'impact reste significatif sur l'approvisionnement mondial en hydrocarbures.