Médiation financière : l'OQSF récupère plus de 7 milliards FCFA au profit des usagers en 17 ans

À l’occasion de l’ouverture des premières Assises de la médiation et de l’éducation financières, organisées par Observatoire de la qualité des services financiers (OQSF), le coordonnateur de l’événement, Amadou Kane Diallo, a révélé que près de 5 000 saisines ont été enregistrées en dix-sept ans d’existence de l’institution, avec un taux de résolution de 90 % et plus de 7 milliards de FCFA récupérés au profit des usagers.



M. Kane a salué l’efficacité de ce mécanisme gratuit de règlement amiable des différends, tout en regrettant sa faible notoriété auprès du grand public. « Ces dispositifs sont extrêmement importants, parce qu’ils permettent de régler gratuitement et avec célérité les différends entre les usagers des services financiers et les institutions financières. Mais, ils ne sont pas encore connus comme ils devraient l’être », a-t-il regreté.



Pour remédier à cette situation, les assises visent à mieux faire connaître les missions de l’OQSF et les avantages de la médiation financière. « Il est temps d’événementialiser ce genre de rencontre pour que le public se saisisse de ces dispositifs, les utilise pour sa résilience financière et contribue à rendre plus robuste le système financier», a plaidé Amadou Kane Diallo.



Il a également annoncé la mise en œuvre d’un Plan national d’éducation financière d’un coût estimé à 12 milliards de FCFA. Ce programme, destiné aux élèves, aux populations non scolarisées ainsi qu’aux petites et moyennes entreprises, sera financé à 40 % par l’État, 40 % par les partenaires techniques et financiers et 20 % par le secteur privé.



Prenant part à la rencontre, le médiateur de la république, Demba Kandji a insisté sur le rôle de la médiation dans le renforcement de la confiance des citoyens envers le système financier. De son côté, le magistrat Malick Lamotte a souligné l’importance des modes alternatifs de règlement des différends pour désengorger les tribunaux et préserver les relations entre les clients et les institutions financières.



Représentant le ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, Modou Diouf a invité les banques, compagnies d’assurances, institutions de microfinance et opérateurs de monnaie électronique à considérer la médiation comme un levier d’amélioration de leurs services et de consolidation de la confiance des usagers. Selon lui, l’éducation financière et la médiation constituent deux piliers essentiels d’une inclusion financière durable.