Fatick : un homme déféré pour menaces de mort avec arme blanche sur sa sœur

La Sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick a procédé au défèrement au parquet d’un individu pour menaces de mort avec arme blanche.



Selon la Police nationale, les faits remontent à la nuit du dimanche 31 mai 2026. Vers 22h55, une femme a contacté les services de police par téléphone pour demander une intervention urgente à son domicile. Elle expliquait être menacée de mort par son propre frère, qui brandissait un couteau. Pour se protéger, elle s’était enfermée dans sa chambre avec son mari et ses enfants, tandis que le mis en cause tentait de défoncer la porte, plaçant toute la famille en danger immédiat.



Sur place, les éléments de la Brigade de recherche, qui patrouillaient dans le secteur, ont été rapidement dépêchés. Sentant l’arrivée des forces de l’ordre, le suspect a d’abord pris la fuite. Mais les recherches menées dans le quartier ont permis son interpellation, alors qu’il était toujours en possession du couteau incriminé. Il a été conduit au poste et placé en garde à vue.



L’enquête révèle que l’homme s’est emporté après avoir réclamé à sa sœur la somme de 200 000 FCFA. Selon lui, cet argent correspondait à la part d’investissement de leur défunte mère dans la construction de la maison familiale, bien que celle-ci appartienne à sa sœur aînée.



Toujours d’après la police, le beau-frère du suspect lui avait remis la somme réclamée le soir même, afin d’éviter tout incident. C’est l’obligation de signer une décharge de réception des fonds qui aurait alors provoqué la colère du mis en cause.



Interrogé sur les faits, ce dernier a tenté de les nier, sans parvenir à convaincre les enquêteurs. À l’issue de sa garde à vue, il a été présenté au parquet de Fatick.



L’individu est par ailleurs connu défavorablement des services de police : il avait déjà été déféré en 2021 pour coups et blessures volontaires, un délit pour lequel il avait écopé d’un mois de prison ferme.