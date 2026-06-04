Ousmane Sonko reçoit Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge : il appelle à une réforme du fonctionnement de l'UPA

En marge de la 85ᵉ session du Comité exécutif de l'Union Parlementaire Africaine (UPA), le président de l'Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a reçu en audience, ce jeudi 4 juin, le président du Comité exécutif de cette institution parlementaire continentale, Monsieur Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge.



Selon une note d'information de l'Assemblée nationale, les échanges ont porté sur les missions, l'organisation et les perspectives de renforcement de l'UPA, dans un contexte marqué par des défis croissants auxquels le continent africain est confronté.



Lors de cette rencontre, Ousmane Sonko a formulé plusieurs suggestions visant à « améliorer l'efficacité de l'action » de l'Union Parlementaire Africaine. Il a notamment plaidé pour une « réforme de son fonctionnement » afin de « renforcer son impact sur les grandes orientations politiques et institutionnelles du continent ».



Le président de l'Assemblée nationale a également souligné l'importance d'une meilleure harmonisation entre les décisions et recommandations de l'UPA et celles de l'Union africaine. Selon lui, une telle convergence permettrait « d'assurer une plus grande cohérence dans l'action des institutions africaines ».