Sédhiou : la coalition Diomaye Président réclame une meilleure représentation des cadres de la région dans l'administration

La coordination départementale de la coalition Diomaye Président de Sédhiou appelle le chef de l'État à accorder une place plus importante aux cadres de la région dans les nominations aux postes de responsabilité au sein de l'administration publique. Cette requête a été formulée lors d'une déclaration de presse tenue ce mercredi 3 juin dans la capitale du Pakao.



Face aux journalistes, les responsables de la coalition ont plaidé pour une meilleure prise en compte des compétences locales dans les choix opérés par les autorités étatiques. Selon eux, la région de Sédhiou dispose d'un important vivier de ressources humaines capables de contribuer efficacement à la conduite des affaires publiques.



« Sédhiou regorge de femmes et d'hommes qualifiés, capables d'apporter leur expertise à la mise en œuvre des politiques publiques et au développement du pays », ont soutenu les camarades de Mamady Kouyaté. Ils estiment que les cadres de la région ont longtemps démontré leur savoir-faire dans différents secteurs de l'administration, du privé et du développement local.



Les responsables de la coalition considèrent qu'une représentation plus équilibrée des différentes régions du Sénégal dans les sphères de décision constitue un facteur de justice territoriale et de cohésion nationale. Ils invitent ainsi le président de la République à davantage valoriser les compétences issues de la région de Sédhiou lors des prochaines nominations.



Tout en réaffirmant leur soutien aux orientations du régime, les membres de la coordination départementale de Diomaye Président disent porter cette revendication dans un esprit constructif. Ils souhaitent voir les fils et filles de la région bénéficier d'opportunités à la hauteur de leurs qualifications afin de participer pleinement à la transformation du Sénégal.



Cette sortie intervient dans un contexte où les questions de représentativité territoriale au sein de l'administration publique suscitent régulièrement des débats dans plusieurs localités du pays. Pour les responsables de la coalition à Sédhiou, la valorisation des compétences locales demeure un levier essentiel pour renforcer l'efficacité de l'action publique et promouvoir un développement harmonieux des territoires.