​La construction citoyenne un défit à relever pour le leader du parti Jengü

Le Parti de la Construction et de la Solidarité (PCS)/ Jengü Tabax a regroupé, ce samedi, ses militants et militants, pour leur enseigner le modèle idéal pour un engagement politique a travers le Thème : « La participation politique d’hier à aujourd’hui : qu’est-ce qui change ? ». À travers son école du parti, mis en place depuis avril 2019, et qui avait comme objectif de former ses militants, le leader de « Jengü » a invité des panélistes de tout bord, comme Aïda Mbodj, Abdou Bow, Dr Ndeye Astou Ndiaye,..pour traiter cette question. Selon lui, c’est la volonté de servir son pays, de servir la communauté, de mettre de l’avant les intérêts de tout le monde.



« Mise en place en avril 2019, l’école du parti avait comme objectif de former ses militants. Ce pour comprendre le sens de l’engagement politique, qu’ils comprennent que l’organisation d’une société passe par la dévolution du pouvoir à partir d’élection libre, démocratique. Qu’ils sachent que les partis politiques concours à l’expression du suffrage. Qu’ils connaissent les motivations de l’engagement politique. Après trois mois, on vient de rouvrir la rentrée de septembre. Par la participation citoyenne, on a essayé d’analyser les changements enregistré au Sénégal dans la participation citoyenne », a indiqué Boubacar Camara.



Poursuivant ses propos, M. Camara a précisé qu’«on doit retenir qu’il y a eu une analyse scientifique de l’engagement politique pour les chercheurs, des universitaires dont celles qui a fait la communication, Dr Ndeye Astou Ndiaye, ont analysé ce phénomène, l’on expliqué. Les panélistes de tout bord ont fait part de leurs expériences, leurs itinéraires, leurs combats politiques menés, les persécutions qu’ils ont subit l’estimation de leur position politique ».