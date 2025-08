Remaniement ministériel : Sonko promet un gouvernement resserré, compétent et axé sur les priorités nationales

Le gouvernement sénégalais va connaître une prochaine recomposition, a annoncé le Premier ministre Ousmane Sonko, ce vendredi 1er août, lors de la présentation du Plan de redressement économique et social au Grand Théâtre de Dakar, en présence du chef de l’État Bassirou Diomaye Faye. « Nous avons sollicité et obtenu l’autorisation du président de la République pour un remaniement qui vise à rendre l’action du gouvernement plus efficace, davantage cohérente et mieux alignée sur les urgences du moment », a déclaré Ousmane Sonko.



Ce remaniement ministériel, qui s’inscrit dans la logique d’implémentation du nouveau plan de redressement, visera à réduire le nombre de ministères, à recentrer l’action gouvernementale sur les secteurs prioritaires, et à confier les portefeuilles à des profils compétents, « reconnus pour leur expertise et leur engagement dans la transformation de l’État », a-t-il précisé. L’objectif affiché est de rationaliser les ressources, accélérer les réformes, et répondre de manière plus ciblée aux attentes des citoyens. « L’équipe sera mature, concentrée autour des ministères stratégiques qui portent directement les axes du plan de redressement. Leur choix va reposer sur des critères de compétence, de discipline et de capacité à piloter des réformes structurantes », a insisté le chef du gouvernement.



Le gouvernement actuellement en place, formé le 5 avril 2024, compte une trentaine de ministres.