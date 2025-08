Réformes fiscales : Ousmane Sonko annonce de nouvelles taxes sur le numérique, le tabac, les jeux de hasard et les véhicules d’occasion

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé, ce vendredi au Grand Théâtre de Dakar, une série de mesures fiscales ambitieuses, ciblant notamment les secteurs du numérique, des jeux de hasard, du tabac et de l’importation de véhicules. Ces réformes s’inscrivent dans le cadre du Plan de redressement économique et visent à renforcer les ressources internes de l’État sur la période 2025-2028.



Concernant le numérique, le chef du gouvernement a révélé la volonté de l’État d’élargir l’assiette fiscale à de nouveaux segments : les publicités en ligne, les plateformes de vidéos à la demande comme Netflix, les services numériques, le e-commerce, ainsi que les revenus des influenceurs. Le gouvernement espère tirer 16 milliards FCFA de ce secteur.



Ousmane Sonko a également abordé la question de la fiscalité sur les transactions financières numériques. En collaboration avec les ministères des Finances et des Télécommunications, une nouvelle taxation sur le mobile money est à l’étude, avec pour objectif de ne pas impacter le coût des transferts. Cette réforme devrait générer 130 milliards FCFA sur trois ans. La taxation des transactions marchandes issues du mobile money est, elle, estimée à 90 milliards FCFA.



Il s’est également prononcé sur la taxation des jeux de hasard. « Les Casinos, les jeux en ligne constituent 80% des jeux de hasard, il nous faut aller chercher les 20% restants. Nous envisageons un modèle de taxation de la mise. Parce qu’au-delà de la mobilisation de recette, nous avons l’obligation en tant qu’Etat de protéger les parieurs contre l’addiction au jeu », a-t-il souligné.



La fiscalité sur le tabac sera également revue à la hausse. « Actuellement fixée à 70 %, elle sera portée au plafond de l’UEMOA, soit 100 %. Cette mesure pourrait rapporter jusqu’à 100 milliards FCFA », a fait savoir Ousmane Sonko.



Enfin, le Premier ministre a annoncé un durcissement des conditions d’importation des véhicules d’occasion. Il s’agit notamment du relèvement de l’âge limite d’importation des véhicules de tourisme. « Aussi bien pour les véhicules utilitaires de 8 à 10 ans, les véhicules supérieurs à 3,5 tonnes de 10 à 15 ans et la généralisation des droits d’accès sur les véhicules de transport et de marchandise. Ces trois mesures doivent rapporter un peu plus de 100 milliards », a indiqué le chef du gouvernement.