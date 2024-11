​Lamine Niang aux transhumants au sein du Pastef : « Il ne sera pas question de prébende ou de partage de gâteau »

Le directeur général du quotidien d'informations Le Soleil, Lamine Niang, a déclaré que le Sénégal ne peut pas être "redressé avec une minorité". Cependant, il a tenu à prévenir les transhumants que le fait de rallier le Pastef ne veut pas dire ‘’prébende ou un partage de gâteau’’.



« Le Premier ministre l’a dit et l’a répété. Nous nous sommes ouverts à toute personne dont la moralité surtout au niveau de la gestion des finances, n’est pas douteuse. Nous sommes un parti inclusif. Aujourd’hui, tous les fils, les filles de ce pays qui ont quelque chose à apporter, nous leur ouvrons les bras. Le Pastef est leur parti », a déclaré le remplacent de Yakham Mbaye.



L’invité du JDD, Lamine Niang a noté : « Ce pays ne peut pas se construire avec une minorité, avec quelques personnes ou-bien un petit groupe. Pour le redresser, on a besoin de tout le monde pour le développer. Au contraire, ce qu’il ne faut pas, c’est de voir que ceux qui viennent, c’est juste pour les prébendes. Ceux qui viennent, c’est juste pour un partage de gâteau et ça ne sera pas le cas. Ce pays va se redresser avec l’ensemble et l’apport de tous les Sénégalais ».