​Lancement de la Fondation "Sénégal Solidaire" : Un nouvel élan pour la protection des plus vulnérables

Ce mercredi 8 avril 2026, la commune de Guédiawaye a accueilli la cérémonie de pose de la première pierre du futur Centre National de Dépistage des Cancers. Cet événement marque l’acte de naissance officiel de la Fondation nationale « Sénégal Solidaire », une institution d’utilité publique voulue par le Président Bassirou Diomaye Faye. Portée par une gouvernance rigoureuse et parrainée par les Premières Dames, la Fondation ambitionne de transformer la solidarité culturelle sénégalaise en un levier de développement humain structuré, avec pour premier projet phare la lutte contre le cancer.



Lors de la cérémonie, l’administrateur général, Amadou Dramé, a salué une initiative portée par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qu’il a décrit comme « un homme du peuple » engagé en faveur des couches les plus vulnérables. Il a également exprimé sa reconnaissance envers le Premier ministre Ousmane Sonko ainsi que l’ensemble du gouvernement pour leur soutien.



Selon lui, cette fondation ambitionne de transformer la solidarité traditionnelle sénégalaise en actions structurées, transparentes et à fort impact social. Reconnue d’utilité publique, elle se veut un outil majeur du développement humain, avec une gouvernance axée sur la rigueur et la performance.



Le projet phare annoncé est la construction d’un centre de dépistage des cancers, capable de prendre en charge entre 35 000 et 40 000 personnes par an. Cette infrastructure, soutenue notamment par les Premières dames, vise à renforcer le diagnostic précoce, considéré comme essentiel dans la lutte contre la maladie.



Dans son intervention, le maire de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, a rappelé l’urgence de lutter contre le cancer, l’une des principales causes de mortalité. Il a salué le rôle clé de la Ligue Sénégalaise contre le cancer dans la sensibilisation, le dépistage et l’accompagnement des patients.



Au-delà de ce centre, la Fondation Sénégal Solidaire prévoit une série d’actions dans les domaines de la santé et de l’éducation, notamment la construction d’infrastructures sanitaires et scolaires, l’octroi de bourses, ainsi que le soutien aux populations rurales.



Un appel a été lancé aux partenaires publics, privés et internationaux afin d’accompagner cette dynamique. « Investir dans cette fondation, c’est investir dans un Sénégal plus juste et plus solidaire », a conclu Amadou Dramé.