​Le Pool judiciaire financier (PJF) quitte les locaux "exigus" de la CREI et déménage dans son nouveau siège à Sacré-Cœur

Les comparutions devant le Pool judiciaire financier (PJF) se tiendront désormais dans un nouveau siège à Sacré-Cœur, un immeuble moderne de huit niveaux, mieux adapté aux exigences de cette juridiction spécialisée dans la lutte contre les crimes financiers. Jusqu’à présent installé dans les anciens locaux de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI), le PJF quitte un cadre jugé " exigu " et " inadapté " pour s’installer dans un espace plus fonctionnel, informe L'Observateur.



Ce déménagement intervient alors que le PJF est au cœur des procédures judiciaires engagées dans le cadre de la reddition des comptes initiée par les autorités. Créé en septembre 2024, le PJF s’est rapidement imposé comme un acteur clé de la lutte contre la corruption, le détournement de fonds publics et le blanchiment d’argent. Son installation dans les anciens bureaux de la CREI s’est révélée insuffisante face à l’ampleur des dossiers traités et aux effectifs mobilisés, notamment ses 27 magistrats, souligne le journal.



Selon des sources proches du dossier, toutes les dispositions ont été prises pour faciliter le transfert des services vers le nouveau siège. Ce déménagement permettra au PJF d’assurer ses missions dans des conditions optimales, renforçant ainsi son efficacité et sa transparence.



Le PJF a récemment traité des affaires concernant Farba Ngom, député-maire de Agnam et de Tahirou Sarr, homme d’affaires, impliqués dans des affaires " de détournement de fonds publics, d’escroquerie et de blanchiment de capitaux." Ces dossiers, comme d’autres seront désormais instruits dans ce nouvel environnement judiciaire.



Pour rappel, depuis janvier, le procureur financier Abdoulaye Sylla a transmis 87 dossiers aux juges, conduisant à 162 arrestations et à la saisie de 2,5 milliards FCFA. Les prochaines auditions et inculpations se dérouleront dans le nouveau siège du PJF à Sacré-Cœur dans les jours à venir.