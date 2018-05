​Le jus de bissap : une boisson recommandée pour le ramadan

En ce temps de carême, il est important, voir même indispensable de consommer de la boisson afin de combler les pertes en eau. Pour ce faire, il est fortement recommandé de boire du jus de bissap non seulement parce que c’est un produit local, mais également parce qu’il possède de nombreuses vertus.



Fait à partir de fleurs d’hibiscus séchées, le jus de bissap est très prisé par les Sénégalais. Grâce à ses vertus médicales et ses effets rafraîchissants, il est l’une des boissons les plus utilisées en période de ramadan.



En effet, le bissap a longtemps été utilisé dans la pharmacopée traditionnelle africaine pour soigner de nombreux maux liés à la santé. Riche en protéines, lipides, minéraux, vitamine c, c’est un puissant antioxydant.