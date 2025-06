Diplomatie: le Premier ministre Ousmane Sonko a quitté Dakar pour la Chine dans le cadre d’une visite officielle

Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a quitté Dakar ce vendredi 20 juin 2025 pour la République Populaire de Chine, dans le cadre d’une visite officielle à forte portée stratégique. Ce déplacement marque son premier voyage bilatéral majeur en Asie depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Il est attendu à la 15ᵉ édition du Forum d’été de Davos, prévue du 24 au 26 juin 2025 à Tianjin (Chine), placée sous le thème :

« L’Entrepreneuriat pour une nouvelle ère ».



Invité par son homologue chinois, le Premier ministre Li Qiang, Ousmane Sonko participera aux côtés de plusieurs chefs de gouvernement, notamment ceux de Singapour, du Vietnam, de la Finlande et de l’Ouzbékistan.



Le Forum d’été de Davos à Tianjin, organisé par le Forum économique mondial (WEF), est l’un des plus grands rendez-vous internationaux de dialogue stratégique. Il rassemble des dirigeants issus des sphères politique, économique, académique et sociale, ainsi que de nombreuses organisations internationales.