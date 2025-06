La CSA condamne fermement l’intervention israélienne en Iran et appelle à la désescalade

La Confédération des syndicats autonomes du Sénégal (CSA) a publié un communiqué condamnant avec la plus grande fermeté la récente intervention militaire israélienne contre l'Iran. L'organisation syndicale exprime sa profonde préoccupation face à cette escalade militaire qui menace la paix mondiale dans un contexte international déjà extrêmement tendu. Elle appelle urgemment à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise des négociations avec la République islamique d'Iran pour résoudre les causes profondes de ce conflit.



Dans sa déclaration, la CSA dénonce vigoureusement plusieurs éléments préoccupants. Elle condamne tout d'abord l'offensive israélienne contre l'Iran, qu'elle considère comme une grave menace pour la stabilité régionale. L'organisation dénonce également ce qu'elle qualifie de "génocide planifié" en cours dans la bande de Gaza, ainsi que le soutien actif apporté par les États-Unis et d'autres puissances occidentales à ces opérations militaires. Pour la CSA, ces interventions extérieures ne font qu'aggraver une situation déjà explosive.



La CSA met en garde contre les conséquences potentiellement catastrophiques de cette escalade. Elle souligne que la poursuite des hostilités risque de provoquer un embrasement généralisé de toute la région du Moyen-Orient, avec le danger réel d'une extension vers un conflit de dimension mondiale. L'organisation insiste particulièrement sur les répercussions économiques désastreuses qu'aurait une telle situation, notamment une flambée des prix du pétrole et du gaz, ainsi que de graves perturbations des échanges commerciaux internationaux.



Face à ces risques majeurs, la CSA lance un appel solennel à la mobilisation. Elle exhorte la communauté internationale à tout mettre en œuvre pour obtenir une désescalade immédiate. L'organisation en appelle particulièrement aux forces syndicales et progressistes à travers le monde, et plus spécifiquement en Afrique, à se mobiliser activement pour la paix. Elle encourage notamment la Coalition des forces syndicales sénégalaises à amplifier son plaidoyer contre ces conflits dévastateurs.



En conclusion, la CSA adresse un message fort : "Agissons avant qu'il ne soit trop tard ! Mobilisons-nous contre la guerre israélo-iranienne et contre toutes les guerres, pour défendre la paix, la stabilité et la justice dans le monde entier." Cet appel pressant reflète l'urgence que perçoit l'organisation face à une situation qu'elle juge extrêmement préoccupante pour l'avenir de la région et du monde.