​Législatives 2024 : Abdrahmane Kane tourne le dos à Malick Gackou et rejoint ‘’diam ak njarin’’

La rupture est maintenant définitive entre Abdrahmane Kane et Malick Gackou. L’ex coordonnateur communal du grand parti à Médina Gounas et proche de Malick Gackou vient de mettre fin à son compagnonnage politique avec le président du "Grand parti". Il décide de soutenir la coalition diam ak njarin que dirige Amadou Ba.



« L’appel à la patrie, c’est l’appel aussi de Guédiawaye auquel nous avons voulu répondre à la suite que nous avons compris que véritablement notre parti, à savoir le Grand Parti avec notre leader avait pris sur lui la décision d’accompagner le Pastef. Lorsqu’on a discuté entre nous au niveau du Grand Parti, une bonne partie des militants qui avaient considéré que ce n’était pas le bon choix. Par rapport à ça, il fallait se déterminer, faire un choix pour le grand bonheur des populations de Guediawaye. C’est en suite que Monsieur Aliou Sall nous a rencontré pour nous dire qu’il souhaiterait être le candidat de Guediawaye. Par rapport à ça, il souhaiterait notre soutien, notre appui. C’est ce que nous lui avons accordé », a déclaré Abdrahmane Kane.



Après avoir regretté l’incident qui s’est produit durant le premier jour de la campagne à Kounghel. Il appelle les responsables à encadrer les militants pour que la paix règne durant cette période.



« Aujourd’hui, c’était un jour pour montrer notre affection pour Guediawaye. Mais aussi montrer notre détermination à quitter le Grand Parti et aller rejoindre l’appel que Aliou Sall nous a fait pour battre campagne avec lui, afin de remporter les élections législatives au niveau de Guédiawaye…. Toujours est-il, qu'il faut appeler au calme. Parce que rien ne vaut la violence. Rien ne peut se construire dans la violence. Et donc appeler les différents protagonistes à avoir raison gardée et faire en sorte que la campagne puisse se faire dans les règles de l’art pour que chacun puisse défendre son opinion, son programme, défendre son bilan. C’est en ce moment que les populations puissent choisir », appelle l’ex coordonnateur communal du grand parti à Médina Gounas dans les ondes de iRadio.