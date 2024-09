​Législatives anticipées: un outil informatique d'assistance à la constitution des dossiers présenté par la DGE

La commission de réception des dossiers de déclaration de candidature de la Direction générale des élections (DGE) a présenté, dimanche, un outil informatique d’assistance à la constitution des dossiers de candidature, mis en place pour aider à limiter les erreurs en perspective des législatives du 17 novembre prochain.



« Avec la réduction des délais, nous avons mis en place un outil informatique pour aider à limiter les erreurs dans la constitution des dossiers de candidature », a affirmé Aliou Diallo, le chef de la division des affaires juridiques de la DGE.





Il s’exprimait à la maison de la presse Babacar Touré en marge d’un atelier de partage organisé par la DGE en prélude des élections législatives anticipées du 17 novembre prochain.



Selon M. Diallo, l’outil permettra d’éviter certains problèmes liés notamment à l’âge et à la parité. « L’outil permet également, de savoir que la personne investie est bien électrice et qu’elle ne se trouve sur aucune autre liste de candidature », a-t-il renchéri.



Le chef de la division des affaires juridiques de la commission de réception des dossiers de déclaration de candidature annonce qu’à partir du mardi 24 septembre prochain, des comptes d’accès seront créés pour les coalitions qui le souhaitent.



Aliou Diallo a souligné que les « principales questions soulevées sont liées aux conditions d’éligibilité et à la formation des coalitions et entités politiques. L’utilisation de l’outil informatique est optionnelle, et ne dispense pas les partis, coalitions et entités politiques du dépôt du dossier physique », a fait savoir le chef de la division formation et communication de la DGE, Pape Birame Sène.



« Nous allons organiser des rencontres comme celle-ci dans les prochains jours, pour échanger avec les journalistes et la société civile », a-t-il ajouté.



La commission de réception des dossiers de déclaration de candidature commencera ses activités mardi prochain. Elle recevra le dépôt matériel des candidatures les 28 et 29 septembre prochains, informe l'Agence de Presse Sénégalaise (APS).