​Législatives provinciales en RDC: les candidats ont deux jours pour compléter leur dossier

La Commission électorale nationale indépendante (Céni) a clôturé la réception des candidatures pour les législatives provinciales. Cependant, comme convenu avec les partis et regroupements politiques samedi dernier, des « facilitations » leur ont été accordées pour alléger le processus de constitution et de dépôt de candidatures. Ils ont deux jours supplémentaires pour compléter leurs dossiers.



Ce dimanche 8 juillet, Corneille Nangaa, président de la Céni, a fait le tour des six Bureaux de réception et de traitement des candidatures (BRTC) de Kinshasa pour constater la fin des dépôts des candidatures pour la députation provinciale. « Pour ceux de ces candidats qui ont les dossiers et qui n’ont pas pu déposer aujourd’hui, ils vont devoir le faire demain [aujourd’hui, ndlr] ou après-demain moyennant un jeton qu’ils doivent retirer absolument ce soir [dimanche] au niveau des entrées », a-t-il expliqué.



Jusqu'à 23h, heure de Kinshasa dimanche, 4 534 jetons ont été distribués. Depuis le début des opérations, 5 593 formulaires de candidatures ont été retirés par les différentes formations politiques et les indépendants, mais seulement 449 dossiers ont été déposés à la Céni, et seulement 383 preuves de paiement de la caution ont été réceptionnés. Le nombre total de sièges pour les députés provinciaux étant de 780 pour l'ensemble du territoire national.



Corneille Nangaa insiste sur le respect du calendrier électoral et évoque déjà l'étape du contentieux électoral. « A partir de vendredi, nous aurons fini la période de retrait, ajout et substitution éventuelle. Ceci nous amène à envoyer les dossiers aux cours et tribunaux pour les contentieux des candidatures. »



Conformément à ce calendrier électoral, le dépôt des candidatures pour la présidentielle et pour les législatives nationales débutera le 25 juillet.