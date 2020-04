​Lettre de protestation : FRAPP-Tivaouane demande au Préfet du département la fermeture d’Auchan

Le FRAPP-Tivaouane a adressé une lettre au préfet de la cité religieux enregistrée pour demander la fermeture immédiate du magasin d’Auchan qui est trop près du marché Bou Bess et de la station EDK, car ce magasin trouble l’ordre public communal économique et social et est une incitation à l’insurrection.



Selon le PFRAPP l'installation du Magasin d'Auchan Tivaouane, s'est faite dans l'illégalité et en violation flagrante du décret n°2018-1888 du 03 octobre 2018 signé par le président de la république organisant les commerces de grande distribution au Sénégal. Le Front précise que ce décret dit qu’aucun magasin de grande surface ne peut ouvrir sans autorisation.



Dans la lettre, le FRAPP soutient que ce Comité Régional d'aménagement et de gestion de l'urbanisme commercial dans lequel ‘’siège le préfet avec le Maire de la ville et la présidente du conseil départemental’’ a violé l'arrêté du ministre du commerce qui instaure la distance minimale à vol d’oiseau entre deux magasins de grandes distribution qui est de 800 m et la distance minimale à vol d’oiseau entre les magasins de grandes distribution et les marchés locaux qui est de 1000 m (1 kilomètre).



À en croire le FRAPP l'installation du Magasin Auchan à moins de 1000 m va impacter négativement sur les boutiques, étals, buvettes, superettes, marchands de légumes et de poissons etc., et donc leur apport dans des ménages tivouanois.



Dans un pays comme le Sénégal où il y a chaque année près de 300.000 jeunes nouveaux demandeurs d’emploi (selon les estimations, ils seront 470.000 en 2030 et près de 700.000 en 2050) auxquels il n’est proposé que 30.000 emplois, le FRAPP estimons qu’il faut protéger les commerçants sénégalais.