Revalorisation salariale : un accord conclu entre l’État et l’Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales

Dans le cadre de la signature du Pacte national de stabilité entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, un accord a été conclu avec les représentants de l'Intersyndicale des travailleurs des Collectivités territoriales, selon une circulaire datée du 15 juillet 2025 et signée par le ministre des Collectivités territoriales, Moussa Bala Fofana.



Conformément aux termes dudit accord, le document souligne que les agents fonctionnaires des Collectivités territoriales bénéficieront de la revalorisation salariale dans les mêmes formes que leurs homologues de la Fonction publique d'Etat.



Les montants qui leur sont dus, qui varient de 80 000 FCFA à 300 000 FCFA, sont ainsi payés suivant la hiérarchie et le grade de l'agent.



Par ailleurs, une indemnité mensuelle dite « transitoire », d'un montant de 80.000 FCFA, est accordée aux 6 458 agents certifiés à l'issue du recensement. Le paiement de cette indemnité est échelonné sur trois (03) ans.



- 60.000 FCFA en 2025 ;

- Plus 10.000 FCFA en 2026, pour porter le montant à 70.000 F CFA ;

- Plus 10.000 F CFA en 2027 pour porter le montant à 80 000 FCFA.



Le ministre informe qu'un montant d’1,5 milliard FCFA est prévu pour accompagner les collectivités territoriales lourdement impactées par la mesure de valorisation.



Pour bénéficier de ce fonds, Moussa Bala Fofana annonce que les collectivités territoriales concernées signeront une convention avec le MUCTAT dont l'objet porte sur un engagement à se conformer à certains principes de gestion sous la supervision des services de la Direction du Service public local (DSPL) et la Direction des Collectivités territoriales (DCT).