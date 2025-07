Le Conseil de sécurité de l’ONU se réunit jeudi au sujet des attaques israéliennes contre la Syrie

Le Conseil de sécurité des Nations unies tiendra une réunion d'urgence ce jeudi, à la suite des frappes aériennes israéliennes ayant visé la région de Suwayda et la capitale syrienne Damas.



Selon des informations obtenues mercredi par Anadolu, la réunion a été demandée par la mission permanente de la Syrie auprès de l’ONU et soutenue par l’Algérie, membre actuel du Conseil.



La session devrait se tenir jeudi après-midi.



Israël a mené mercredi plusieurs frappes sur Damas, ciblant notamment le ministère syrien de la Défense ainsi que des zones proches du palais présidentiel.



Ces frappes interviennent alors qu’Israël a également repris ses attaques dans le sud de la Syrie, dans la province de Suwayda, avertissant qu’elles se poursuivraient tant que les forces syriennes ne se retireront pas de la zone.



L’armée syrienne avait déployé des troupes dans la région pour rétablir l’ordre après des affrontements sanglants entre groupes armés druzes et bédouins, qui ont fait au moins 30 morts.



L’armée israélienne affirme que ses opérations visent à « protéger la minorité druze ».