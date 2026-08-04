​Logement abordable au Sénégal, en Côte d'Ivoire et au Bénin : La BERD injecte 6 milliards CFA dans les obligations sociales d'AFINHAB

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé un investissement de 9,6 millions d'euros (équivalent à 6,3 milliards de francs CFA) dans la deuxième émission d'obligations sociales d'AFINHAB (anciennement CRRH-UEMOA).



Cette opération s'inscrit dans le cadre d'une émission globale de « 61 millions d'euros (équivalent à 40 milliards de francs CFA) », cotée à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), visant à soutenir le développement du marché des capitaux dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).



Selon le communiqué de la BERD, cet apport financier permettra de « refinancer des prêts hypothécaires éligibles octroyés par des institutions financières partenaires au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Sénégal ». L’objectif est d'« améliorer l'accès au financement du logement pour les ménages à revenus faibles et moyens (y compris les ménages dirigés par des femmes) en augmentant la disponibilité de financements à long terme en monnaie locale », une ressource qui reste rare dans la région.



En complément de cet investissement, la banque apportera « une assistance technique afin de renforcer les capacités d'AFINHAB et d'améliorer son approche du financement inclusif du logement ». Cet appui institutionnel s'inscrit dans la dynamique de la BERD qui, d'après la même source, « a commencé à investir en Afrique subsaharienne en 2025 et a investi 350 millions d'euros dans la région en moins d'un an ».

