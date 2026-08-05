Économie sénégalaise en mai 2026 : Hausse du pétrole, repli industriel et détérioration du solde commercial

L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a publié son repère statistique du mois de mai 2026, mettant en lumière une activité économique marquée par le renchérissement des cours mondiaux des matières premières, un repli de la production industrielle et une détérioration de la balance commerciale.



Selon le rapport publié ce 4 aout, le marché mondial est caractérisé par une hausse mensuelle générale des cours. Le riz enregistre une progression de 13,2 %, le coton de 8,0 %, le blé de 6,2 %, le sucre de 5,7 % et le pétrole brut de 3,2 % (s'établissant à 105,6 dollars le baril). En glissement annuel, le baril de pétrole brut s'affiche en forte hausse (+64,0 %), tout comme le blé (+28,8 %) et le coton (+19,6 %), tandis que le sucre (-14,4 %) et le riz (-7,2 %) connaissent un repli.



Au niveau national, la production brute totale d’électricité progresse de 7,7 % sur un mois et de 8,6 % en rythme annuel, portée par les achats auprès des tiers (+10,6 % sur un mois). Dans le secteur minier, la valeur de la production d'or progresse de 1,2 % sur un mois (à 57,3 milliards de FCFA) et de 30,0 % sur un an. En revanche, la production industrielle globale (IHPI) se replie de 7,2 % en glissement annuel, principalement tirée vers le bas par les industries extractives (-24,2 %), bien que le secteur manufacturier (+5,9 %) et l'électricité-eau (+10,3 %) résistent.



Le trafic de passagers à l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD) affiche une hausse mensuelle de 5,8 % (258 526 passagers) et une progression annuelle de 7,9 %. Le fret aérien enregistre toutefois une baisse mensuelle de 14,5 %. Au premier trimestre 2026, le chiffre d'affaires dans les services recule sur un trimestre, notamment dans les services spécialisés et techniques (-18,9 %) et l'immobilier (-14,0 %), mais maintient une hausse en glissement annuel (+21,2 % pour l'immobilier et +13,6 % pour les services techniques).



Les prix à la consommation (IHPC) augmentent légèrement de 0,2 % sur un mois et de 1,3 % en glissement annuel. Les prix à la production industrielle progressent de 9,1 % sur un an. Les termes de l'échange se détériorent de 4,2 %, sous l'effet de la baisse des prix à l'exportation (-1,3 %) et de la hausse des prix à l'importation (+3,0 %).



La balance commerciale se dégrade pour s'établir à -13,3 milliards de FCFA, contre un solde positif de +1,5 milliard de FCFA en avril 2026. Ce repli découle de la baisse des exportations (-44,8 milliards de FCFA), en grande partie causée par la chute des ventes d'or non monétaire (-84,8 milliards de FCFA), malgré la hausse des exportations d'huiles brutes de pétrole (+50,8 % à 208,8 milliards de FCFA).



Les recettes budgétaires de l'État s'élèvent à 427,9 milliards de FCFA en mai 2026, marquant une hausse mensuelle de 8,2 % (+32,4 milliards de FCFA) et une hausse annuelle de 12,4 %, portées par la hausse des impôts directs (+36,4 % sur un an). Enfin, la masse monétaire M2 augmente légèrement de 1,1 % sur un mois pour s'établir à 12 287,1 milliards de FCFA, tirée par la hausse des actifs extérieurs nets de la BCEAO (+7,4 %).