​Lutte : Gaston décroche le choc Forza - Franc

Après avoir officialisé les chocs Balla Gaye 2 et Boy Niang 2 pour le 1er janvier 2022 et entre Reug Reug et Sa Thiès pour le 5 mars 2022, Gaston Production réussit enfin à ficeler le combat entre le lutteur de l’Académie Jambars Wrestling et Forza de l’écurie Fass-Ndakaru.



Le choc des titans est programmé pour la saison prochaine (2022-2023). Devant Franc, le pensionnaire de Fass-Ndakaru, Forza, qui comptabilise 11 combats dont 9 victoires et 2 défaites doit s’imposer pour trouver une place dans la cour des grands.



Une tâche qui s’avère difficile pour Forza vu que son adversaire n’a pas encore connu de défaite en lutte avec frappe après 11 combats. Il aura la lourde tâche de faire tomber le mastodonte, qui est prêt à conserver son invincibilité et poursuivre sa marche vers le sommet.