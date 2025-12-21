Coubalan : le Président Bassirou Diomaye Faye annonce la mise en place de coopératives agricoles communautaires

En tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s’est rendu ce dimanche à Coubalan, dans le département de Bignona, pour une visite consacrée au volet agricole autour de la digue antisel, un ouvrage hydraulique majeur réalisé dans le cadre du projet de valorisation des eaux.



Selon les services de la Présidence du Sénégal, cette infrastructure a permis une prouesse écologique et économique, la récupération de « 550 hectares de terres agricoles ». Autrefois stérilisées par la salinisation, ces parcelles sont à nouveau cultivables, permettant à « 350 ménages de relancer la riziculture et de sécuriser leurs revenus ».



« Depuis 1960, aucune localité de Coubalan n'avait reçu la visite d'un Président de la République. L'accueil a été à la mesure de l'événement : une ferveur immense où les joutes oratoires entre Diolas et Sérères ont rappelé la force du cousinage à plaisanterie, pilier de la paix sociale au Sénégal », note la Présidence sur sa page Facebook.



Le Président Bassirou Diomaye Faye a salué cette unité, y voyant le socle nécessaire à tout développement durable. Le chef de l’État ne s'est pas contenté de constater les acquis. Il a projeté la localité dans une nouvelle ère économique en annonçant la création de « coopératives agricoles communautaires ».



L’Objectif, c’est de structurer la production locale, renforcer les chaînes de valeur (transformation et commercialisation), Garantir que la valeur ajoutée reste entre les mains des producteurs de Coubalan.



Au-delà de l'aménagement technique, la digue de Coubalan est présentée comme un symbole de la résilience rurale. En créant des emplois et en augmentant les rendements rizicoles, l'État réaffirme sa volonté de faire de la Casamance le grenier du Sénégal, tout en luttant contre l'exode rural.



Malgré la satisfaction liée à l'agriculture, le maire de la commune, Mamadou Lamine Sora, a porté la voix des populations sur des urgences sociales. Il a fait savoir que la localité manque d'infrastructures de santé adéquates. Il a ainsi demandé la construction d'un centre de santé moderne et l’acquisition d'ambulances médicalisées pour l'évacuation des patients.



Le Président de la République a affirmé avoir « pris bonne note » de ces requêtes, soulignant que le développement agricole doit impérativement s'accompagner d'une amélioration des services sociaux de base.

