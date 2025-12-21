Casamance : plus de 2,2 millions de mètres carrés déminés, près de 870 victimes recensées (CNAMS)

À l'occasion d'une visite présidentielle à Dar Salam, dans la commune de Nyassia (sud), le Directeur du Centre national d’actions antimines (CNAMS) a dévoilé le bilan des opérations de déminage.



Pape Maguette Diop, directeur du CNAMS, a présenté les derniers chiffres des opérations au président de la République, selon lui, « 2 221 073 m² de superficie ont été officiellement déminés à ce jour ».



Ce travail de précision a permis de « localiser et de détruire 527 engins explosifs », neutralisant ainsi des menaces qui pesaient sur les populations locales depuis des décennies. Ces efforts s'inscrivent dans le respect de la Convention d’Ottawa, dont le Sénégal est un signataire actif, prônant l'interdiction totale des mines antipersonnel.



Au-delà de l'aspect technique, le défi est avant tout humain. Le Sénégal a payé un lourd tribut avec près de « 870 victimes de mines enregistrées ». Parmi elles, « 186 civils sont actuellement pris en charge par le CNAMS, tandis que les autres blessés sont suivis par les services de l'Armée ».



Pour prévenir de nouveaux drames, l'État a déployé une vaste campagne d'éducation aux risques, à ce jour, « 296 localités ont reçu la visite des agents du CNAMS, 52 085 personnes ont été sensibilisées aux dangers des engins explosifs et 234 acteurs locaux ont été formés pour devenir des relais de sécurité au sein de leurs communautés », fait savoir M. Diop.



Le directeur du CNAMS a rappelé que le Sénégal continue de mener un plaidoyer international soutenu pour un monde sans mines, tout en poursuivant les efforts de dépollution sur le terrain. La visite du chef de l'État à Dar Salam symbolise la volonté politique de parachever ce chantier pour que la « verte Casamance » retrouve définitivement sa sérénité.



