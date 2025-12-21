Sécurité frontalière : plus de 10 000 comprimés de Tramadol saisis à Moussala

La Police aux Frontières a frappé un grand coup dans la lutte contre le trafic de produits illicites. Une opération menée le 18 décembre 2025 à Moussala a permis l'interpellation de deux trafiquants et la saisie d'une importante cargaison de produits pharmaceutiques non autorisés.



Selon la direction de la police qui donne l’information sur sa page Facebook, c'est au cours d'une mission de sécurisation transfrontalière que les éléments du Secteur frontalier de Moussala ont intercepté deux individus au comportement suspect. La fouille minutieuse des suspects et de leur moyen de transport a permis de saisir, 10 510 comprimés de Tramadol (soit 1 051 tablettes), une moto de marque TVS 150, utilisée pour le transport discret et quatre téléphones portables et des batteries externes.



Après une période de garde à vue, les deux individus ont été déférés devant le Procureur de la République. Ils devront répondre des chefs d'accusation de « trafic international de drogue et de vente de produits pharmaceutiques non autorisés ».