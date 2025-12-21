Tragédie à Diamaguène Sicap Mbao: pour une dette de 200 FCFA, un homme poignardé à mort

Pour une dette dérisoire de 200 francs CFA, un homme a été poignardé à mort. Ce drame s’est produit samedi soir au quartier Hamdalaye 1 de Diamaguène Sicap Mbao (banlieue dakaroise).



Le scénario reconstitué par les enquêteurs du Commissariat d’arrondissement est digne d'un film tragique. Samedi, vers 21h35, les policiers sont alertés d’ un homme gisait au sol dans l'obscurité d'une ruelle. À leur arrivée, la victime est inanimée.



Par ailleurs selon les informations de la police sur sa page Facebook, L’absence de sang sur le site de découverte a immédiatement orienté les policiers de la Brigade de Recherche (BR) à constater que l’homme n’a pas été tué là où il a été trouvé.



Frappé d'un coup de couteau profond au flanc gauche lors d'une agression survenue sur un autre site, il aurait tenté de marcher en essayant de rejoindre son domicile, avant de s'écrouler, vidé de son sang par une hémorragie interne.



Malgré le silence initial des rues de Hamdalaye 1, les enquêteurs ont patiemment remonté le fil des événements de l’après-midi. Un témoignage finit par briser le silence, évoquant une violente altercation et des menaces de mort. Ce dimanche, à 09h50, le suspect est interpellé. Face aux preuves et à la pression de l'interrogatoire, le jeune homme passe aux aveux.



Tout est parti d'une créance de 200 FCFA que la victime refusait ou tardait à rembourser. Après une dispute verbale, le suspect est allé chercher un couteau. Il a surpris la victime par derrière, lui portant un coup unique et fatal dans le dos.



Actuellement placé en garde à vue pour « homicide volontaire », le suspect attend son déferrement devant le parquet. Pendant ce temps, la police poursuit les recherches pour retrouver l'arme du crime.