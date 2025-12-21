Réseau social
Équipé du Sénégal : Ousseynou Niang remplace Assane Diao



Équipé du Sénégal : Ousseynou Niang remplace Assane Diao
Parmi les réservistes figurant sur la liste de Pape Thiaw, le sélectionneur national a finalement fait appel à Ousseynou Niang. L’arrière gauche de l’Union Saint-Gilloise a été convoqué pour remplacer Assane Diao, déclaré forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.
 
Basés à Tanger pour la phase de groupes, les « Lions » du Sénégal entreront en lice le 23 décembre face au Botswana, avant d’affronter la République démocratique du Congo le 27 décembre, puis le Bénin le 30 décembre.
 
Moussa Ndongo

Dimanche 21 Décembre 2025 - 21:48


