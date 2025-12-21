Équipé du Sénégal : Ousseynou Niang remplace Assane Diao

Parmi les réservistes figurant sur la liste de Pape Thiaw, le sélectionneur national a finalement fait appel à Ousseynou Niang. L’arrière gauche de l’Union Saint-Gilloise a été convoqué pour remplacer Assane Diao, déclaré forfait pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.



Basés à Tanger pour la phase de groupes, les « Lions » du Sénégal entreront en lice le 23 décembre face au Botswana, avant d’affronter la République démocratique du Congo le 27 décembre, puis le Bénin le 30 décembre.

