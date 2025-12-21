Réseau social
CAN 2025 : Le Maroc bat les Comores en ouverture et commence bien la compétition
Le Maroc a réussi son entrée dans la CAN 2025 qu'il organise. A Rabat, dans le groupe A, la sélection de Regragui a battu logiquement les Comores 2-0 sous une pluie parfois diluvienne.
 
Les Marocains ont passé l'épaule à la 55e grâce à Diaz. Le joueur du Real Madrid a transformé une passe précise de Mazraoui et inscrit son 9e but en 16 sélections. El-Kaabi a doublé l'avance des siens d'un spectaculaire retourné (74e). L'attaquant d'Olympiakos, entré en jeu à la 65e, a ainsi marqué pour la 18e fois en 48 capes.
 
 Le Maroc entame ainsi sa CAN 2025 avec trois points précieux et prend la tête du groupe A, en attendant l’autre rencontre entre le Mali et la Zambie prévue ce lundi à 14h00 GMT.
Moussa Ndongo

Dimanche 21 Décembre 2025 - 22:21


