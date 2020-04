​Lutte contre le Covid-19 : l’Association pour le Développement de la Commune de Léona dénonce le non-respect de gestes barrières

Le non-respect de gestes barrières et la négligence de certains citoyens préoccupent l’association pour le développement de la commune de Léona. Après avoir débloqué plus de trois (3) millions de F CFA pour l’achat de masques et de produit antiseptiques, l’association appelle à un changement d’attitudes pour se prévenir de la propagande de la pandémie du Coronavirus.



Le secrétaire de la dite organisation met ses concitoyens devant leur responsabilité. « Nous devons marquer la discipline. Nous débarrasser de certains actes stéréotype. L’Etat a déjà posé un acte louable dans la commune. 1521 ménages vont bénéficier de l’aide alimentaire. Suffisant, pour que nous restions chez nous, et ne pas favoriser la propagation de cette dangereuse maladie », dit-il.



Ils ne sont pas limités à la sensibilisation pour faire face au Covid-19. L’association en collaboration avec les couturiers de la Commune de Leona a mis à la disposition du comité local de gestion 1100 masques, 6 thermographes, et une quantité important de produit détergent.