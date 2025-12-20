CAN 2025: Mamadou Sarr a rejoint le groupe des “Lions” du Sénégal à Tanger

Blessé avec le Racing Club de Strasbourg, Mamadou Sarr va bel et bien disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 20225 avec le Sénégal. Le défenseur a rejoint Tanger, camp de base des” Lions" au Maroc.
A noter que l'équipe nationale du Sénégal est arrivée vendredi soir, à Tanger, la ville où elle va loger et disputer ses matchs de groupe.
Une séance d'entraînement est prévue ce samedi à 16h00. Les coéquipiers de Sadio Mané affronteront le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre.
