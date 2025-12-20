Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

CAN 2025: Mamadou Sarr a rejoint le groupe des “Lions” du Sénégal à Tanger



CAN 2025: Mamadou Sarr a rejoint le groupe des “Lions” du Sénégal à Tanger
Blessé avec le Racing Club de Strasbourg, Mamadou Sarr va bel et bien disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 20225 avec le Sénégal. Le défenseur a rejoint Tanger, camp de base des” Lions" au Maroc.
 
A noter que l'équipe nationale du Sénégal est arrivée vendredi soir, à Tanger, la ville où elle va loger et disputer ses matchs de groupe.
 
Une séance d'entraînement est prévue ce samedi à 16h00. Les coéquipiers de Sadio Mané affronteront le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre. 
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Samedi 20 Décembre 2025 - 14:21


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter


Dans la même rubrique :
< >

Samedi 20 Décembre 2025 - 01:41 CAN 2025 : Assane Diao forfait après une blessure au biceps fémoral

Vendredi 19 Décembre 2025 - 23:26 Equipe du Sénégal : Assane Diao a voyagé avec les "Lions"

Vendredi 19 Décembre 2025 - 22:13 CAN 2025 : les « Lions » sont bien arrivés à Tanger