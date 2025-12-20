CAN 2025: Mamadou Sarr a rejoint le groupe des “Lions” du Sénégal à Tanger

A noter que l'équipe nationale du Sénégal est arrivée vendredi soir, à Tanger, la ville où elle va loger et disputer ses matchs de groupe.

Une séance d'entraînement est prévue ce samedi à 16h00. Les coéquipiers de Sadio Mané affronteront le Botswana le 23 décembre, la République démocratique du Congo le 27 décembre et le Bénin le 30 décembre.

Blessé avec le Racing Club de Strasbourg, Mamadou Sarr va bel et bien disputer la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 20225 avec le Sénégal. Le défenseur a rejoint Tanger, camp de base des” Lions" au Maroc.