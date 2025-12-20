Fatick : un faux agent des FDS déféré pour une série de vols de motos-jakarta

Un individu soupçonné d’avoir multiplié les vols de motos-jakarta en se faisant passer pour un agent des Forces de défense et de sécurité a été déféré, le 19 décembre 2025, devant le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Fatick. L’opération a été menée par la Sûreté urbaine du Commissariat central de Fatick.Selon les éléments de l’enquête, l’homme est poursuivi pour vols multiples, association de malfaiteurs, usurpation de fonction, escroquerie et autres faits connexes. Son interpellation fait suite à une recrudescence de plaintes déposées par des conducteurs de motos-jakarta, victimes d’un même mode opératoire.Pour parvenir à ses fins, le mis en cause usurpait l’identité d’un agent des Forces de défense et de sécurité afin d’instaurer un climat de confiance. Il demandait ensuite aux conducteurs de le conduire soit à la brigade de gendarmerie, soit au commissariat, prétextant devoir y récupérer une arme de service ou y déposer un courrier urgent. Arrivé à proximité des locaux administratifs, il trouvait un prétexte pour se faire remettre les clés de la moto avant de disparaître avec l’engin.Après son arrestation, une dizaine de victimes se sont spontanément présentées au service de police et ont formellement reconnu le suspect. Lors des interrogatoires, ce dernier est passé aux aveux, reconnaissant la plupart des vols commis à Fatick, mais également à Kaolack et à Dakar.Il a par ailleurs indiqué que les motos dérobées étaient revendues dans d’autres localités avec l’aide d’un complice, actuellement en fuite et activement recherché par les forces de l’ordre. Lors de l’interpellation, les enquêteurs ont saisi plusieurs cartes SIM, utilisées pour brouiller les pistes, ainsi que deux téléphones portables.