Santé Publique : une prévalence nationale des maladies rénales chroniques estimée à 4,3%

​Le district sanitaire de Guédiawaye a accueilli, ce week-end, le lancement officiel de la deuxième phase du programme national de lutte contre les maladies non transmissibles (MNT). Après une phase initiale focalisée sur l’hypertension, le projet s’élargit désormais au diabète et aux maladies rénales chroniques avec une prévalence nationale de 4,3%.



​Initialement concentré sur la lutte contre l'hypertension artérielle, le programme change d'échelle. Cette nouvelle étape marque une volonté des autorités sanitaires de s’attaquer de front à d’autres fléaux silencieux qui pèsent lourdement sur le système de santé sénégalais.



​« On avait donné comme recommandation de faire l'extension de la deuxième phase pour les autres maladies non transmissibles », a expliqué le docteur Ndiaye Faly Diop, médecin-chef du district de Guédiawaye. Cette extension inclut désormais le diabète et les maladies rénales chroniques (MRC).



​L'accent mis sur les pathologies rénales n'est pas fortuit. Les chiffres officiels révèlent une situation préoccupante : la prévalence nationale des maladies rénales chroniques est estimée à 4,3%.

​

La région de Dakar n'est pas épargnée, avec un taux de prévalence spécifique de 3,8%. Selon le Dr Diop, l'urgence est à la prévention et à l'information : ​« Ces maladies rénales chroniques constituent un véritable problème de santé publique. C'est pourquoi nous nous sommes dits qu'il faudra que les gens puissent s'activer à sensibiliser la population ».



​Le choix de Guédiawaye par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique pour le déploiement de cette phase 2 est perçu comme une marque de confiance, mais aussi comme une lourde responsabilité par les équipes locales.



​« C'est un défi qui a été lancé à Guédiawaye et nous espérons relever ce défi », a conclu le médecin-chef au micro d'iRadio. L'objectif final reste de renforcer la prise en charge des populations les plus exposées et de réduire, à terme, la mortalité liée à ces pathologies chroniques.