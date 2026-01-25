​Lutte contre le faux monnayage : la région de Kaolack au cœur d'une saisie record de 4,9 milliards FCFA

Les unités douanières de la région de Kaolack ont procédé à l'incinération d'une quantité impressionnante de produits illicites et de faux billets. Le Gouverneur de la région, Mouhamadou Moctar Watt, a salué une « démonstration de force» qui redéfinit le rôle de la douane sénégalaise.



​Au cœur de cette opération de destruction, les faux billets de banque occupent une place centrale. Selon les chiffres officiels communiqués par l’autorité régionale, les unités de Kaolack ont intercepté un montant colossal de 4,9 milliards de francs CFA en coupures contrefaites. ​Si l'on ajoute à cela les autres marchandises frauduleuses, la valeur totale des produits réduits en cendres s'élève à près de 6 milliards de francs CFA.



Pour le Gouverneur Mouhamadou Moctar Watt, ce bilan est le fruit d'un engagement sans faille contre le développement de « l'économie criminelle » qui menace la stabilité du pays.



​Longtemps perçue à travers le seul prisme de la collecte de taxes et de recettes budgétaires, la Douane réaffirme ici sa mission régalienne de protection.

​« Il faudra y décrypter un ensemble de messages », a souligné le Gouverneur au micro d'iRadio.



« Des messages qui montrent que la douane a toute sa place au niveau de la chaîne sécuritaire nationale. Cela montre également qu'au-delà de la perception des recettes, la douane est véritablement un rempart contre le développement de l'économie criminelle au niveau de nos territoires », a-t-il ajouté.