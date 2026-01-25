Premier League : Arsenal battu chez lui par Manchester United

Avec cette victoire, Manchester United pointe à la 4e place du championnat. Les Londoniens restent en tête de la Premier League, mais ne comptent plus que quatre points d'avance sur ses deux poursuivants, Manchester City et Aston Villa.

Arsenal s'est incliné sur sa pelouse contre Manchester United (2-3), ce dimanche lors du choc de la 23e journée de Premier League. Les Gunners avaient pourtant réussi à recoller au score dans les dix dernières minutes avant de craquer à nouveau.