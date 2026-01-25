Premier League : Arsenal battu chez lui par Manchester United

Arsenal s'est incliné sur sa pelouse contre Manchester United (2-3), ce dimanche lors du choc de la 23e journée de Premier League. Les Gunners avaient pourtant réussi à recoller au score dans les dix dernières minutes avant de craquer à nouveau.
Avec cette victoire, Manchester United pointe à la 4e place du championnat. Les Londoniens restent en tête de la Premier League, mais ne comptent plus que quatre points d'avance sur ses deux poursuivants, Manchester City et Aston Villa.
