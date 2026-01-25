Ousmane Sonko attendu au Maroc ce lundi 26 janvier

Le Premier ministre Ousmane Sonko est attendu en terre marocaine dès demain 26 janvier jusqu’au 27 pour une mission officielle placée sous le signe de la consolidation des « relations historiques, fraternelles et stratégiques entre les deux nations ».



Son déplacement entre dans le cadre de la tenue de la 15ᵉ session de la Grande Commission mixte de coopération sénégalo-marocaine. Ce rendez-vous institutionnel permet de passer en revue les « accords existants et de signer de nouveaux protocoles dans des secteurs clés tels que l'économie, l'éducation, l'agriculture et l'énergie », selon le communiqué du Consul du Senegal au Maroc.



Au-delà de l'agenda gouvernemental, Ousmane Sonko va consacrer une partie de son séjour à la diaspora. Le mardi 27 janvier, à partir de 17h00, il se rendra à la salle couverte du Complexe sportif Mohamed V à Casablanca pour échanger avec ses compatriotes installés au Royaume chérifien.



Le Consulat général du Sénégal à Casablanca, qui a relayé l'information, souligne que cette rencontre vise à « favoriser le dialogue et la concertation entre l’État et sa communauté à l’étranger ».

