PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Bilan actualisé de l’accident de Rufisque : Au moins cinq (05) morts enregistrés à 16 heures



A Rufisque (est), à 16 heures (GMT), le bilan actualisé de l’accident de la circulation ayant eu lieu dans le sens de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) – Dakar fait état d'au moins cinq (05) morts, qui ont été acheminés à la morgue de l’hôpital de la ville, selon le flash d’information de la RFM.  

A l’origine de ce drame, selon plusieurs témoins, ce dimanche après-midi,  au niveau du péage, un container aurait écrasé un véhicule avec ses occupants. Le pronostic vital d’autres victimes seraient engagées, d’après nos informations. 
Charles KOSSONOU

Dimanche 25 Janvier 2026 - 17:31


