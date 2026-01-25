Bilan actualisé de l’accident de Rufisque : Au moins cinq (05) morts enregistrés à 16 heures

A Rufisque (est), à 16 heures (GMT), le bilan actualisé de l’accident de la circulation ayant eu lieu dans le sens de l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) – Dakar fait état d'au moins cinq (05) morts, qui ont été acheminés à la morgue de l’hôpital de la ville, selon le flash d’information de la RFM.



A l’origine de ce drame, selon plusieurs témoins, ce dimanche après-midi, au niveau du péage, un container aurait écrasé un véhicule avec ses occupants. Le pronostic vital d’autres victimes seraient engagées, d’après nos informations.