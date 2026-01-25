Parti AWALE : le porte-parole Samba Tall Sarr claque la porte et dénonce une « trahison » des idéaux

Samba Tall Sarr, jusqu’ici porte-parole, délégué national aux ressources naturelles et pilier du parti à Tivaouane et Méckhé, a officialisé son départ ce dimanche. Il a dressé un réquisitoire sévère contre l’évolution actuelle de la formation politique.
Au cœur de cette rupture, une divergence sur la ligne politique. Samba Tall Sarr a exprimé son profond « malaise » face aux récents rapprochements du parti. Il a fustigé notamment l'alignement avec des acteurs de la « vieille classe politique », qu’il qualifie de « consortium d’intérêts ». Pour le désormais ex-porte-parole, ces alliances avec ceux qui ont « lourdement compromis le pays » sont incompatibles avec le projet de souveraineté initialement présenté aux Sénégalais.
Samba Tall Sarr révèle l'existence d'une « rupture de dialogue brutale avec la direction du parti », faisant suite à une émission publique controversée d'Abdourahmane Diouf. « Réunions des délégués, groupes de structuration... autant d’instances auxquelles je n’ai plus été associé », déplore-t-il dans sa note de démission.
Dénonçant un défaut d'explications et une mise à l'écart délibérée, il invoque un souci de « dignité » et de « cohérence personnelle » pour justifier son retrait. Pour lui, le respect des cadres est un socle que le parti semble avoir ébranlé.
