Rufisque : trois (03) personnes interpellées pour vols récurrents de carburant dans une gare

La Sûreté Urbaine du Commissariat Central de Rufisque (est) a annoncé ce dimanche avoir interpelé trois (03) personnes et mis fin aux activités d'une bande organisée spécialisée dans le vol de carburant. Selon le communiqué de la police, les suspects sont accusés d’ "association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage de moyen de locomotion".



L'opération a été menée suite à une plainte déposée en septembre 2025 par la société TRANS GAYE pour des vols récurrents de gasoil dans sa gare de stationnement (Km 22). Un renseignement opérationnel, selon le communiqué, a permis de cibler une opération de siphonnage prévue dans la nuit du 20 au 21 janvier 2026. Un dispositif de surveillance a été mis en place et les agents ont surpris un groupe d'employés, en tenue de service, en train de siphonner les camions-citernes et de charger le produit dans un véhicule particulier de marque Volkswagen.



L'assaut a permis l'interpellation de trois suspects. Dix bouteilles (dont 04 pleines de gasoil) et le véhicule de marque Volkswagen ont été saisis. Placés en garde à vue, les mis en cause ont reconnu les faits, précisant que le véhicule avait été convoyé depuis Thiès pour les besoins du forfait.