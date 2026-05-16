​Malnutrition infantile : un projet d’accompagnement de 50 familles lancé à Diembéring

À Diembéring, en Basse-Casamance, le projet Baby Box Africa a été officiellement lancé pour renforcer la lutte contre la malnutrition maternelle et infantile durant les 1000 premiers jours de vie de l’enfant. Cette initiative prévoit un accompagnement médical, nutritionnel et social de 50 couples mères-enfants, ainsi qu’un appui à l’autonomisation économique des femmes bénéficiaires.



Située à environ 60 kilomètres de Ziguinchor, la commune entend ainsi améliorer durablement les conditions de vie des familles grâce à ce programme qui s’étendra jusqu’en 2028. Les autorités locales et sanitaires ont salué un projet structurant, axé sur la santé maternelle et infantile.



Selon Sokhna Ka, fondatrice de Baby Box Africa, plusieurs acteurs communautaires représentant la commune ont déjà été sélectionnés dans le cadre de la mise en œuvre du programme. « La première étape, c’est vraiment la formation pour l’appropriation de l’approche Jude Box et Suqali Box. Nous allons former ces acteurs communautaires qui, à leur tour, formeront les bénéficiaires sous la supervision de Baby Box Africa », a-t-elle expliqué.



Le projet prévoit un accompagnement des femmes enceintes dès la grossesse, à travers des séances de sensibilisation sur le suivi médical, la nutrition et l’éveil de l’enfant. Des ateliers porteront également sur l’importance de l’enregistrement des naissances. Le dispositif inclut par ailleurs un suivi médical rigoureux avec le respect des consultations prénatales et postnatales tout au long des deux années d’accompagnement des bénéficiaires.



À travers cette initiative, Baby Box Africa ambitionne de contribuer à la réduction de la malnutrition et à l’amélioration de la santé des mères et des enfants dans la commune de Diembéring, livre iRadio.